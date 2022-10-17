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Сегодня, 13:56

В ЦСКА рассказали, когда Дивеев вернется на поле

Руслан Минаев
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ходе восстановления защитника армейцев Игоря Дивеева.

Ранее сообщалось, что 23-летний россиянин восстановится от травмы в декабре этого года.

«Лечение Дивеева идет по плану, — цитирует ТАСС Безуглова. — До конца года он на поле не выйдет. Но к первому сбору, который пройдет в новом году, он должен быть в полном порядке и сможет присоединиться к команде».

Дивеев получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

В текущем сезоне защитник провел за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://tass.ru/sport/16075035
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
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