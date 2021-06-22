Полузащитник «Динамо» проходит просмотр в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», футболист «Динамо» и молодежной сборной России Владислав Карапузов находится на просмотре в «Сочи».

21-летний полузащитник первую половину предыдущего сезона провел в «Динамо», а вторую — в аренде в «Тамбове», всего сыграв 15 матчей в РПЛ.