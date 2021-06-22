Полузащитник «Динамо» проходит просмотр в «Сочи»
23:11
Как стало известно «СЭ», футболист «Динамо» и молодежной сборной России Владислав Карапузов находится на просмотре в «Сочи».
21-летний полузащитник первую половину предыдущего сезона провел в «Динамо», а вторую — в аренде в «Тамбове», всего сыграв 15 матчей в РПЛ.
Читайте также
«Половина игроков сборной России — дети лимита. На наш чемпионат больно смотреть». Смородская подвела итоги выступления нашей команды на Евро
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю