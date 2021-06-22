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Полузащитник «Динамо» проходит просмотр в «Сочи»

23:11
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Как стало известно «СЭ», футболист «Динамо» и молодежной сборной России Владислав Карапузов находится на просмотре в «Сочи».

21-летний полузащитник первую половину предыдущего сезона провел в «Динамо», а вторую — в аренде в «Тамбове», всего сыграв 15 матчей в РПЛ.

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Константин Алексеев все материалы автора
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