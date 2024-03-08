Чавес — об «Ахмате»: «Надеемся, что сможем победить, чтобы приблизиться к лидерам»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Ахмата».

— Что думаешь о сезоне? Вы на четыре очка отстаете от «Краснодара», думаете ли вы сейчас о возможной победе в чемпионате или это будет очень сложно?

— Это всегда сложно, но мы идем от игры к игре, мы не думаем об этом. Дальше «Ахмат» и надеемся, что сможем победить в этом матче, чтобы приблизиться к лидерам.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков.