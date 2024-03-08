«Зенит» опубликовал трогательный ролик к 8 Марта

«Зенит» опубликовал видео к Международному женскому дню.

«Побеждаем только ради вас: «Зенит» поздравляет с 8 Марта! Дорогие мамы, сестры, жены и дочери! Мы хотим радовать и вдохновлять вас победами в каждом матче!» — говорится в сообщении клуба.

«Зенит» после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков.