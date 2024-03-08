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8 марта, 10:25

Мексиканский полузащитник «Динамо» заявил, что счастлив в Москве

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболист «Динамо» Луис Чавес.
Луис Чавес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал «СЭ», что он счастлив жить в Москве.

— Очень хорошо чувствую себя в Москве, я счастлив, — сказал футболист «СЭ». — Сейчас становится теплее, и мы чувствуем себя лучше. Отмечу, что поле находится в хорошем состоянии, несмотря на зиму.

— В твоих соцсетях я видел, что ты играешь с Call of Duty.

— Да, я играю с Бальбуэна и Бителло.

— Они сильные?

— Да. Фаби играет очень хорошо. А я плохо (смеется). Но в футбол мы играем лучше.

— Кто твой лучший друг в «Динамо»?

— Я очень хорошо общаюсь с большинством латиноамериканцев. Не знаю, я мог бы назвать Бителло или Фаби, с которыми я ближе всего общаюсь.

— Ты изучаешь русский язык?

— Нет, это очень сложный язык. Стараюсь учить то, что может пригодиться на поле. А так пытаюсь пока изучать английский язык.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков.

В текущем сезоне 28-летний Чавес сыграл 17 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт мексиканца с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллинов евро.

Луис Чавес
ФК Динамо (Москва)
3
1
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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