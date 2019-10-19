Чаще всего Шалимов проигрывает «Локомотиву»
В матче 13-го тура «Ахмат» потерпел первое поражение под руководством Игоря Шалимова, возглавившего команду после 11-го тура. 50-летний специалист в четвертый раз в карьере проиграл в очном противостоянии Юрию Семину. Ранее Шалимов дважды уступал семинскому «Локомотиву» с «Ураланом» и однажды с «Краснодаром».
Матчи команд Игоря Шалимова против команд Юрия Семина
|
Дата
|
Турнир
|
Команда Шалимова
|
Команда Семина
|
Город
|
Счет
|
15.03.2003
|
ЧР
|
Уралан
|
Локомотив
|
Элиста
|
1:2
|
01.11.2003
|
ЧР
|
Уралан
|
Локомотив
|
Москва
|
0:6
|
13.03.2017
|
ЧР
|
Краснодар
|
Локомотив
|
Москва
|
2:1
|
23.10.2017
|
ЧР
|
Краснодар
|
Локомотив
|
Москва
|
0:2
|
18.10.2019
|
ЧР
|
Ахмат
|
Локомотив
|
Грозный
|
0:2
+1=0-4, мячи 3-13.
«Локомотив» вышел на первое место по числу побед над клубами Шалимова. По три раза его команды («Уралан», «Краснодар», «Химки» и «Ахмат») обыгрывали «Спартак», «Зенит», «Томь» и «Ротор». Причем самым неудобным соперником оказался именно клуб из Волгограда, набравший в четырех матчах с «Ураланом» и «Химками» 10 очков. (Кирилл Бурдаков)
Кому чаще всего проигрывали команды Игоря Шалимова
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
Локомотив
|
5
|
1
|
0
|
4
|
3-13
|
Томь
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5-7
|
Ротор
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1-5
|
Спартак
|
5
|
0
|
2
|
3
|
5-11
|
Зенит
|
5
|
2
|
0
|
3
|
4-9
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