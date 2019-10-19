Чаще всего Шалимов проигрывает «Локомотиву»

В матче 13-го тура «Ахмат» потерпел первое поражение под руководством Игоря Шалимова, возглавившего команду после 11-го тура. 50-летний специалист в четвертый раз в карьере проиграл в очном противостоянии Юрию Семину. Ранее Шалимов дважды уступал семинскому «Локомотиву» с «Ураланом» и однажды с «Краснодаром».

Матчи команд Игоря Шалимова против команд Юрия Семина

Дата Турнир Команда Шалимова Команда Семина Город Счет 15.03.2003 ЧР Уралан Локомотив Элиста 1:2 01.11.2003 ЧР Уралан Локомотив Москва 0:6 13.03.2017 ЧР Краснодар Локомотив Москва 2:1 23.10.2017 ЧР Краснодар Локомотив Москва 0:2 18.10.2019 ЧР Ахмат Локомотив Грозный 0:2

+1=0-4, мячи 3-13.

«Локомотив» вышел на первое место по числу побед над клубами Шалимова. По три раза его команды («Уралан», «Краснодар», «Химки» и «Ахмат») обыгрывали «Спартак», «Зенит», «Томь» и «Ротор». Причем самым неудобным соперником оказался именно клуб из Волгограда, набравший в четырех матчах с «Ураланом» и «Химками» 10 очков. (Кирилл Бурдаков)

Кому чаще всего проигрывали команды Игоря Шалимова

Соперник И В Н П М Локомотив 5 1 0 4 3-13 Томь 4 1 0 3 5-7 Ротор 4 0 1 3 1-5 Спартак 5 0 2 3 5-11 Зенит 5 2 0 3 4-9

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