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Чаще всего Шалимов проигрывает «Локомотиву»

00:34
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В матче 13-го тура «Ахмат» потерпел первое поражение под руководством Игоря Шалимова, возглавившего команду после 11-го тура. 50-летний специалист в четвертый раз в карьере проиграл в очном противостоянии Юрию Семину. Ранее Шалимов дважды уступал семинскому «Локомотиву» с «Ураланом» и однажды с «Краснодаром».

Матчи команд Игоря Шалимова против команд Юрия Семина

Дата

Турнир

Команда Шалимова

Команда Семина

Город

Счет

15.03.2003

ЧР

Уралан

Локомотив

Элиста

1:2

01.11.2003

ЧР

Уралан

Локомотив

Москва

0:6

13.03.2017

ЧР

Краснодар

Локомотив

Москва

2:1

23.10.2017

ЧР

Краснодар

Локомотив

Москва

0:2

18.10.2019

ЧР

Ахмат

Локомотив

Грозный

0:2

+1=0-4, мячи 3-13.

«Локомотив» вышел на первое место по числу побед над клубами Шалимова. По три раза его команды («Уралан», «Краснодар», «Химки» и «Ахмат») обыгрывали «Спартак», «Зенит», «Томь» и «Ротор». Причем самым неудобным соперником оказался именно клуб из Волгограда, набравший в четырех матчах с «Ураланом» и «Химками» 10 очков. (Кирилл Бурдаков)

Кому чаще всего проигрывали команды Игоря Шалимова

Соперник

И

В

Н

П

М

Локомотив

5

1

0

4

3-13

Томь

4

1

0

3

5-7

Ротор

4

0

1

3

1-5

Спартак

5

0

2

3

5-11

Зенит

5

2

0

3

4-9
Ахмат — Локомотив

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