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Чанов заявил, что Торопу нужна игровая практика

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру вратаря «армейцев» Владислава Торопа в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

«В принципе, нормально справился. Молодой парень, немного его «захлестывает». Была одна ошибка, не рассчитал на выходе, но в дальнейшем справился. Ему нужна игровая практика. Отсюда и возникает у молодых ребят уверенность, когда они приходят через игры. Для него это хороший опыт», — приводит слова Чанова Metaratings.ru.

19-летний воспитанник академии ЦСКА провел 11-й матч за основную команду «армейцев» в матче с «Химками». На его счету шесть пропущенных мячей и шесть матчей «на ноль». Также голкипер сыграл 28 матчей за вторую команду ЦСКА, пропустив 36 мячей и сохранив ворота в неприкосновенности в десяти матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-toropu-nuzhna-igrovaya-praktika-otsyuda-i-voznikaet-uverennost-u-molodykh-rebyat-242279/
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 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
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 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
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 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
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