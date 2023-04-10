Чанов заявил, что Торопу нужна игровая практика

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру вратаря «армейцев» Владислава Торопа в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

«В принципе, нормально справился. Молодой парень, немного его «захлестывает». Была одна ошибка, не рассчитал на выходе, но в дальнейшем справился. Ему нужна игровая практика. Отсюда и возникает у молодых ребят уверенность, когда они приходят через игры. Для него это хороший опыт», — приводит слова Чанова Metaratings.ru.

19-летний воспитанник академии ЦСКА провел 11-й матч за основную команду «армейцев» в матче с «Химками». На его счету шесть пропущенных мячей и шесть матчей «на ноль». Также голкипер сыграл 28 матчей за вторую команду ЦСКА, пропустив 36 мячей и сохранив ворота в неприкосновенности в десяти матчах.