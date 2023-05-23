Чанов считает, что нужно разобраться с судейством в РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о пенальти, назначенном в ворота армейцев на последних минутах матча 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Сомневаюсь, что там было нарушение. Нападающий интересно прыгнул в ноги защитника. Это нормально, игроки стараются выжать максимум из своих моментов. Надо разобраться с судейством. Много моментов, которые можно трактовать как угодно. Как будто нет четкости, мне так кажется. Надо просто прийти к общему знаменателю», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чанова.

После этой игры армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.