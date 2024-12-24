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Чанов считает, что никакой зависимости от Акинфеева у ЦСКА нет

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал об игре голкипера армейцев Игоря Акинфеева в первой части сезона РПЛ.

«Акинфеев не дает усомниться в его уровне. На мой взгляд, он входит в тройку лучших вратарей чемпионата на сегодняшний день. В первой части сезона Игорь это в очередной раз доказал. Если бы не Акинфеев, то ЦСКА недосчитался бы еще большего количества очков. Поэтому к его игре вопросов нет.

Есть ли у ЦСКА зависимость от Акинфеева? Знаете, здесь момент уходящего и приходящего. Своими выступлениями Акинфеев показывает, что играет он не потому, что коллективу нужен дядька, а потому, что он в полном порядке. Спорт — это конкуренция. Поэтому вратари, которые приходят в основную команду, должны быть лучше Игоря. Если они его переиграют, то вопросов не будет. Поэтому никакой зависимости от Акинфеева у ЦСКА нет», — сказал Чанов Legalbet.ru.

В мае этого года 38-летний Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА до лета 2026 года. Он является воспитанником армейского клуба и выступает за него уже 21 сезон.

В текущем сезоне Акинфеев принял участие в 17 матчах ЦСКА, пропустив при этом 14 голов и 7 раз сыграв на ноль.

Источник: Legalbet.ru
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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