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Сегодня, 20:35

ЦСКА планирует построить новую базу в Подмосковье

Алина Савинова
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Футбольный ЦСКА собирается построить клубную базу на озере Круглом в Московской области.

Во вторник об этом сообщил журналист Иван Карпов, который отметил, что строительство спортивного сооружения будет завершено в 2027 году. На новой базе возведут три натуральных футбольных поля и стадион вместимостью 500 человек. Также она будет включать разминочный зал, жилой корпус и медицинский центр.

Позднее информацию о строительстве новой базы ЦСКА на озере Круглом подтвердил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

«Над проектом работа ведется уже давно, и мы, разумеется, будем держать болельщиков в курсе этапов реализации. Надеемся, что уже в самом начале нового года сможем рассказать о долгожданном проекте чуть подробнее», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

База ЦСКА будет находиться в 25 км от МКАД и поблизости от домашнего стадиона команды «ВЭБ-Арена».

Московский клуб финишировал на шестом месте в чемпионате России после первой части сезона. Армейцы набрали 31 очко за 18 туров.

Источник: https://t.me/BreydoChannel/1697
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Чанов считает, что никакой зависимости от Акинфеева у ЦСКА нет
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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