Чанов: «Потенциальную замену Чалову в ЦСКА видят не только в лице Мусаева»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о потенциальной замене Федора Чалова.

«Думаю, потенциальную замену Чалову, который может уехать летом в Европу, в ЦСКА видят не только в лице Мусаева. Полагаю, будет вестись активная селекция на позицию форварда у армейцев», — приводит слова Чанова Legalbet.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Чалов провел 23 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.