Агент Радмановаца: «Останется ли Никола в «Балтике»? Посмотрим, что будет дальше»
Агент Боян Минич, представляющий интересы защитника «Балтики» Николы Радмановаца, высказался о дальнейшем будущем игрока в клубе.
«Останется ли Никола в «Балтике»? До лета еще много времени, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова агент «РБ Спорт».
Радмановац перешел в «Балтику» летом 2022 года. Всего за калининградскую команду он провел 58 матчей, забив 1 гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего серба в 800 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|6.04
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Пари НН – Краснодар
|- : -
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|20:00
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|- : -
|7.04
|14:00
|
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|- : -
|7.04
|16:30
|
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|- : -
|7.04
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Зенит
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Джон Кордоба
Краснодар
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Динамо
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|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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