Чалов стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году.

Форвард армейского клуба забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в этом году, совершив 24 результативных действия.

На втором месте — нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, набравший 22 (16+6) очка по системе «гол+пас», тройку сильнейших замкнул петербуржец Матео Кассьерра с 20 (16+4) очками.

В сезоне-2023/24 Чалов забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за ЦСКА во всех турнирах.