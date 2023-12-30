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Чалов стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году.

Форвард армейского клуба забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в этом году, совершив 24 результативных действия.

На втором месте — нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, набравший 22 (16+6) очка по системе «гол+пас», тройку сильнейших замкнул петербуржец Матео Кассьерра с 20 (16+4) очками.

В сезоне-2023/24 Чалов забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Джон Кордоба
Матео Кассьерра
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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