Агент Батчи заявил, что игроком интересуются клубы МЛС

Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, сообщил, что его клиент не собирается покидать кубанский клуб грядущей зимой.

«Интерес к Батчи сохраняется, это так. В начале декабря клубы МЛС интересовались им, также несколько клубов Европы спрашивали у меня о нем. Но сейчас Жоау — игрок «Краснодара», — приводит слова Маринто «РБ Спорт».

В этом сезоне 25-летний Батчи провел за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 4 голевые передачи. Его контракт с кубанской командой рассчитан до лета 2025 года.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда набрала 38 очков за 18 туров.