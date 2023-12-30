Каррера назвал главное открытие года в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал главное открытие 2023 года в чемпионате России.

«Главное открытие года в РПЛ? «Крылья Советов» стали сюрпризом для всех, их можно считать открытием года в РПЛ», — приводит слова Карреры Sport24.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).