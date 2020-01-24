Чалов обратился к болельщикам ЦСКА во время игры с «Дандолком»
21:21
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о подготовке к сезону в интервью клубному телевидению москвичей во время товарищеского матча против «Дандолка» (2:0).
«Хочется поздравить всех наших фанатов с первой игрой, — сказал Чалов на видео, которое опубликовано в Twitter ЦСКА. — Все соскучились по футболу. Сейчас очень важно наработать взаимодействия и подойти к сезону готовыми».
Команда Виктора Гончаренко проводит тренировочный сбор в Испании.
ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 34 очками после 19 игр.
Интервью на бровке ? #ЦСКАдандолк #Кампоамор2020?? pic.twitter.com/Xo2WQLf7kX— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 24, 2020
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