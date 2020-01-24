ЦСКА победил «Дандолк», Сигурдссон оформил дубль

ЦСКА одержал победу над «Дандолком» (2:0) в товарищеском матче. В составе москвичей дважды отличился форвард Арнор Сигурдссон.

Команда Виктора Гончаренко проводит тренировочный сбор в Испании.

Товарищеские матчи. Клубы

«Дандолк» — «ЦСКА» — 0:2 (0:2)

Голы: Сигурдссон, 5 (0:1). Сигурдссон, 12 (0:2).

Нереализованный пенальти: Сигурдссон, 30 (вратарь)

«Дандолк»: Роджерс (Сава, 87), Гэннон (Доган, 83), Хор, Гартленд (Смит, 57), Клири (Бойл, 69), Мэсси, Макилини (Слоггетт, 57), Маунтни (Маррей, 57), Шилдс (Хобан, 57), Флорес (Д.Келли, 74), Дж.Келли (Даффи, 57).

«ЦСКА»: Помазун, Елеев, Гогуа, Магнуссон, Дзагоев (Н'Диай, 62), Кучаев, Бийол, Марадишвили, Сигурдссон, Щенников, Караев.

24 января. Кампоамор. Стадион «Campoamor».