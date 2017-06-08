CAS рассмотрит апелляцию Еременко 11 июля

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 июля рассмотрит апелляцию игрока на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о двухлетней дисквалификации. С 18 ноября 2016 года финн был дисквалифицирован на два года от футбольной деятельности из-за проваленного допинг-теста. В анализах игрока был найден кокаин. Позже дисциплинарный комитет УЕФА отклонил апелляцию 30-летнего футболиста.

- Апелляция была подана еще в апреле, - цитирует "Р-Спорт" Зайцева. - Дата ее рассмотрения 11 июля. Надеемся изменить решение дисциплинарного комитета УЕФА, иначе не подавали бы в CAS.