Царукян: «Я — гражданин России, но выберу играть за сборную Армении»

Имеющий российское гражданство полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян заявил, что хотел бы выступать за сборную Армении.

«Сборная Армении или сборная России? Выберу играть за сборную Армении. Я гражданин Российской Федерации, но в первую очередь — армянин. Россия очень большая, в плане инфраструктуры, развития футбола и спорта превосходит Армению. Армении футболисты нужнее, там дефицит, а в такой огромной стране, как Россия, с этим проблем нет», — цитирует Царукяна «РБ Спорт».

22-летний футболист выступает за нижегородскую команду с января этого года. Он провел 8 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, отметившись 1 голом.