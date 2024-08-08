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Царукян: «Я — гражданин России, но выберу играть за сборную Армении»

Алина Савинова
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Имеющий российское гражданство полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян заявил, что хотел бы выступать за сборную Армении.

«Сборная Армении или сборная России? Выберу играть за сборную Армении. Я гражданин Российской Федерации, но в первую очередь — армянин. Россия очень большая, в плане инфраструктуры, развития футбола и спорта превосходит Армению. Армении футболисты нужнее, там дефицит, а в такой огромной стране, как Россия, с этим проблем нет», — цитирует Царукяна «РБ Спорт».

22-летний футболист выступает за нижегородскую команду с января этого года. Он провел 8 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, отметившись 1 голом.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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