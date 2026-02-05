Царукян перешел из «Пари НН» в «Ахмат» на правах аренды

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян продолжит карьеру на правах аренды с правом выкупа в «Ахмате».

Арендное соглашение между «Пари НН» и «Ахматом» рассчитано до конца сезона.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что полузащитник примет участие в сборах грозненского клуба.

24-летний футболист в сезоне-2025/26 сыграл за «Пари НН» шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.