Галактионов: «Монтес опроверг слухи о своем уходе из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о будущем защитника команды Сесара Монтеса.

— Монтес — суперпрофессионал. Слухи были опровергнуты и его представителями, и им самим. Он работает профессионально. Был избран вице-капитаном. В штатном режиме готовимся к возобновлению чемпионата, — сказал Галактионов.

Монтес выступает за «Локомотив» с 2024 года. В этом сезоне 28-летний мексиканец провел 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.