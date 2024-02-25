Ещенко считает, что в «Спартаке» рассчитывают на Маслова: «Поэтому и предложили контракт»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что защитник красно-белых Павел Маслов продлил контракт с клубом.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Маслов продлил контракт со «Спартаком» до лета 2025 года.

«Любой футболист хочет подписать контракт со «Спартаком». Сейчас есть «Спартак-2». Проявляй себя там, показывай. Маслов может находиться рядом с основой. Он хороший защитник, уже играл в основе «Спартака», не постоянно, но какие-то матчи играл. На него рассчитывают, наверное, поэтому и предложили контракт», — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел 4 матча за «Спартак» во всех турнирах.