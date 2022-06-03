Комбаров: «Жирков давно планировал закончить карьеру. В ФНЛ вряд ли пойдет»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями о будущем защитника Юрия Жиркова.

«Юрий Валентинович давно собирался заканчивать карьеру, но все никак не закончит. Тяжело прогнозировать его будущее. Думаю, что в ФНЛ он вряд ли пойдет. Если будет желание поиграть в премьер-лиге, то он найдет себе клуб. Если желание в его возрасте играть иссякло, то вряд ли он будет озабочен тем, что не найдет себе команду», — сказал Комбаров «СЭ».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил «СЭ», что клуб не будут продлевать контракт с Жирковым.