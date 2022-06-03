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Балахнин: «Карпин — один из лучших российских тренеров. Кого еще брать «Динамо»?

Экс-тренер «Ростова» Балахнин поделился мнением о возможном уходе Карпина в «Динамо»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможном уходе главного тренера клуба Валерия Карпина в «Динамо».

Ранее сообщалось, что 53-летний специалист готов перейти в московский клуб при условии, что новым спортивным директором «бело-голубых» станет Алексей Рыскин, занимающий аналогичную должность в ростовском клубе.

«Карпин же вроде уже опроверг, — приводит слова Балахнина «Спорт День за Днем». — Где у Карпина больше перспектив? Конечно, в «Динамо». Но тут нужно думать не только о перспективе, но и о комфортных условиях работы. Есть огромное множество нюансов и решать только Валерию Георгиеву».

При этом тренер отметил, что «Динамо» является более амбициозным клубом.

«Давайте говорить откровенно. Какие успехи могут быть с «Ростовом»? Я понимаю, успехи клуба при Бердыеве — серебряные медали, Лига чемпионов. Мы можем говорить только о неплохом футболе «Ростова», а не об успехах и титулах. Одно дело работать в «Ростове», и совсем другое — в клубе с большими амбициями. Но тем не менее,Карпин — один из лучших российских тренеров. Кого еще брать «Динамо»? — сказал он.

В прошедшем сезоне «Ростов» занял девятое место в Тинькофф Российской премьер-лиге. «Динамо» завоевало бронзовые медали.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/balakhnin-o-karpine-v-dinamo-eto-klub-s-ambitsiyami-a-s-rostovom-kakie-mogut-byt-uspekhi

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3
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4
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5
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6
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