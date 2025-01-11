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Бывший защитник «Рубина» Попов: «Все болельщики — это вообще психи!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о футбольных болельщиках.

«Если болельщики говорят слово «мы» в отношении команды, которую поддерживают, то это нормально. Даже если они смотрят футбол только по телевизору, но они проникаются зрелищем, считают, что они причастны к победам команд. Это нормально, не вижу в этом негатива. Они отождествляют себя в клубом. Они же два часа жизни за команду болели, потратили нервы, кто-то даже телевизор разбивает. И не важно, что они не выходили на поле или не бывали на стадионе. Они передают энергетику. Это психологический момент.

Это корректно, даже если человек живёт в России и болеет за «Реал». Сейчас вообще можно столько информации из клуба получать, что будто ты находишься внутри коллектива, хотя сам в тысячах километров. Но психология бывает такой, что выигрываем «мы», а проигрывают «они», футболисты. Все болельщики — это вообще психи!» — цитирует Попова Legalbet.

Попов выступал в России с 1995 по 2013 годы. Он играл за пермскую «Звезду», «Амкар» и «Рубин».

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Амкар
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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