Источник: ЦСКА подпишет воспитанника «Зенита» Ананьева

ЦСКА заинтересован в подписании воспитанника «Зенита» Ивана Ананьева, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 18-летний хавбек отказался продлевать контракт с «Зенитом», истекавший в конце прошлого года. Ананьев отправится на первый тренировочный сбор ЦСКА перед возобновлением сезона, где будет принято решение о его будущем.

В минувшем сезоне Ананьев провел 15 матчей в МФЛ, забил три мяча и сделал две результативные передачи.