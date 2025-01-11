Источник: ЦСКА подпишет воспитанника «Зенита» Ананьева
ЦСКА заинтересован в подписании воспитанника «Зенита» Ивана Ананьева, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, 18-летний хавбек отказался продлевать контракт с «Зенитом», истекавший в конце прошлого года. Ананьев отправится на первый тренировочный сбор ЦСКА перед возобновлением сезона, где будет принято решение о его будущем.
В минувшем сезоне Ананьев провел 15 матчей в МФЛ, забил три мяча и сделал две результативные передачи.
Источник: https://t.me/karpinside/34549
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|3
|37-12
|39
|
3
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
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|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
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|7
|5
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|26
|
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|7
|5
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|26
|
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|6
|4
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|22
|
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|5
|3
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|
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|3
|8
|7
|11-17
|17
|
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|Пари НН
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|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
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|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
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Крылья Советов
|11
|1
|3
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