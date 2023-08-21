Лосев — об уходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Не в «Зенит» же его было продавать. Болельщики бы такого не одобрили»

Бывший защитник московского «Динамо» Виктор Лосев прокомментировал «СЭ» переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«12,5 миллиона евро за Захаряна — выгодный трансфер как для самого Арсена, который теперь будет играть в одной из сильнейших лиг мира, так и для клуба, который заработал очень хорошие деньги и сможет на них усилить состав. Особенно это важно с учетом того, как выросли доллар и евро, а с ними и расходы всех клубов», — сказал Лосев «СЭ».

Также олимпийский чемпион 1988 года похвалил руководство «Динамо» за успешную продажу россиянина.

«Конечно, можно было бы заработать больше, если бы Арсен играл вместе с «Динамо» в еврокубках. Но сейчас это невозможно. Ну, не в «Зенит» же его продавать было. Мы уже все это проходили не раз с другими игроками, и болельщики бы точно не одобрили такого разворота.

Так что руководство «Динамо» молодцы, что приняли решение в пользу игрока и развития всего российского футбола. Уверен, что Арсен освоится и начнет стабильно играть в новом клубе. Желаю ему побыстрее сыграться с новыми партнерами и начать забивать в Лиге чемпионов!» — добавил Лосев.

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.