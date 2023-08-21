Тарханов высказался о жалобах Абаскаля на судейство после матча с «Зенитом»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов прокомментировал высказывание наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, в котором главный тренер московского клуба якобы заявил, что предупреждение полузащитника Михаила Игнатова поломало игру команды.

«Насколько я понимаю, слова Абаскаля о влиянии желтой карточки Игнатова на дальнейший ход игры неправильно перевели. И я не думаю, чтобы тренер «Спартака» так сказал. Ну как предупреждение может помешать прессингу? Для этого нужно все время играть на грани фола. А прессинг заключается в том, чтобы не дать сопернику развить атаку и отобрать мяч чисто. Не может в игре команды все сломаться после одной желтой карточки», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Матч «Спартак» — «Зенит» завершился со счетом 1:3.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».