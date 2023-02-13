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Будаков: «Глушаков будет играть до тех пор, пока колени не сотрутся»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Торпедо» Александр Будаков объяснил, почему полузащитник Денис Глушаков продолжает играть в футбол.

«Очень рад за Глушакова. Он ведь весь такой — любит футбол. Денис будет играть до тех пор, пока колени не сотрутся. Тут дело даже не в деньгах, а в любви к виду спорта. Для Глушакова футбол — это нечто больше, чем просто заработок. Плюс у него жена футбольная, она точно поддержит его желание продолжать карьеру. Не исключаю, что он останется в Нижнем и дальше, а нынешний контракт — это некий вариант «пробника», чтобы себя показать в новом коллективе. Для него очень важно получать практику. Думаю, что он может и в первой лиге «попылить», если команда будет где-то не так далеко от Московского региона», — цитирует Будакова Betonmobile.ru.

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 туров.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-budakov-glushakov-budet-igrat-do-teh-por-poka-koleni-ne-sotrutsya
Александр Будаков
Денис Глушаков
Футбол
ФК Нижний Новгород
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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