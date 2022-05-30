Бабаев высказался о будущем Березуцких в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал будущие братьев Березуцких во главе клуба.

«Будущее Березуцких? Без комментариев. Не хочу говорить пустые фразы. Потерпите несколько дней. Ясность будет», — сказал Бабаев.

Напомним, что по итогам сезона армейцы заняли пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА в июле 2021 года, его брат Василий присоединился к тренерскому штабу в январе 2022 года.