В «Спартаке» назвали фейком новость об уходе Ваноли

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментиров информацию об уходе главного тренера Паоло Ваноли с поста главного тренера.

«Паоло Ваноли никому ничего не объявлял, вчера он отмечал победу вместе с командой, сегодня обсудит с Лукой Каттани план на сборы. Так что новость — фейк», — сказал Зеленов.

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место по итогам сезона в премьер-лиге, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.