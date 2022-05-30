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Сегодня, 12:02

В «Спартаке» назвали фейком новость об уходе Ваноли

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментиров информацию об уходе главного тренера Паоло Ваноли с поста главного тренера.

«Паоло Ваноли никому ничего не объявлял, вчера он отмечал победу вместе с командой, сегодня обсудит с Лукой Каттани план на сборы. Так что новость — фейк», — сказал Зеленов.

49-летний итальянский специалист возглавил красно-белых в декабре 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял 10-е место по итогам сезона в премьер-лиге, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Сам Мележиков также отметил, что надеется на продолжение работы Ваноли в «Спартаке».

ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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