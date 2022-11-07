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7 ноября, 23:52

Чепчугов: «Вся борьба за чемпионство в РПЛ еще впереди, у ЦСКА остаются шансы на титул»

Мария Гусева
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал результаты команд в текущем чемпионате России.

«Как я и говорил ранее, «Зенит» — основной претендент на чемпионство. Они выглядит достойно. Великолепный состав, наблюдается тренерское умение подготовить команду к матчам. «Зенит» в целом показывает стабильную игру, — цитирует «РБ Спорт» Чепчугова. - Что касается ЦСКА, то у команды еще остаются шансы на титул, но последние результаты отдаляют москвичей от борьбы за первое место. Довольно плотно идет группа команд, которая расположилась за «Зенитом», поэтому борьба продолжается. Этим и интересен наш футбол, желаю удачи всем командам, вся борьба еще впереди».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 16 матчах. На второй строчке располагается «Спартак» (33 очка), третьим идет «Ростов» (32 очка), ЦСКА находится на четвертой позиции (29 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-vsya-bor-ba-za-chempionstvo-eshhe-vperedi-u-tsska-est-shansy/
Сергей Чепчугов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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