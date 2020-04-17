Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэн: «Плохо, что на имбирь подняли цены. В Китае штрафы за повышение цен»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэн возмущен поведением продавцов, искусственно повысивших цены на продукты во время пандемии коронавируса. По словам китайского доктора, в его стране за такое предусмотрены штрафы.

— Добавляйте имбирь в чай, это поможет не болеть. Очень плохо, что люди воспользовались этим и подняли цены, — цитирует «РИА Новости» Лю Хуншена. — Я сам видел, как его продавали за 2500 рублей, это нехорошо. Каждый день цены поднимаются на все, у людей нет денег, работы. Хотя бы цены на важные продукты оставались на уровне, не поднимались. Нужен серьезный контроль и штрафы. Как в Китае. Там серьезные штрафы за повышение цен на продукты, маски, лекарства. Если увидели, звоните в полицию, она на месте выпишет штраф продавцу.

Я сижу дома, никуда не хожу. Клиника не работает, в ситуации с коронавирусом я и сам боюсь работать, и клиенты боятся, не ходят. Не дай бог заразиться, самое главное — здоровье. Очень страшно заболеть коронавирусом. Тем более, сейчас ограничения в городе. А когда все закончится, тогда можно будет начать работу. Руки мою спиртом ежедневно, на улице всегда надеваю маску. Но лучше сидеть дома. И пропуск не стал оформлять себе.

Спартаковские футболисты обращаются ко мне, спрашивают советы. Некоторые ребята ко мне ходили еще в марте. Но называть имен не могу, чтобы у них и у врачей «Спартака» не было проблем. Я рад им помогать.

В Китае еще не справились с коронавирусом. Те, кто заболел сначала, уже выздоровели, но расслабляться нельзя. Люди вернулись из Америки, Европы, России, у многих нашли заболевание. На северо-востоке Китая, где граница с Россией, строят военные госпитали. В Ухане, откуда пошел вирус, сейчас уже все хорошо, слава богу. Надеюсь, так будет и везде.