Федун считает, что «Спартак» еще сможет бороться за медали РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» оценил перспективы красно-белых на оставшуюся часть сезона в чемпионате России.

«Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе и «Зенит», «Спартак» может зацепиться за медали. Все в его ногах, как говорится», — сказал Федун.

«Спартак» после 24 матчей набрал 38 очков и вышел на четвертое место в РПЛ.

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