Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» отреагировал на 85 забитых голов Квинси Промеса в РПЛ.

«Он звезда. Он один из лучших легионером за всю историю «Спартака» и таковым останется. За РПЛ не могу сказать, но в историю «Спартака» он уже вошел. Его фамилия будет золотыми буквами вписана в музей клуба», — сказал Федун «СЭ».

Нидерландец после матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3) догнал Вагнера Лав и Сердара Азмуна в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ. На то, чтобы забить 85 голов в РПЛ, Промесу потребовалось 169 матчей — столько же ушло и у Вагнера Лав. Азмун достиг этой отметки за 208 игр.

Следующий гол Промеса в РПЛ сделает нидерландца лучшим иностранным бомбардиром в истории премьер-лиги.