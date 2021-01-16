Бывший тренер тульского «Арсенала» вошел в штаб Черевченко в «Химках»
19:20
Михаил Соловей вошел в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках», сообщает официальный сайт клуба. Специалист будет отвечать за физподготовку.
Соловей начал тренерскую карьеру в штабе «Анжи» в 2017 году, где провел два года. В январе 2019-го он вошел в штаб Черевченко в тульском «Арсенале», где и работал до перехода в «Химки».
После 19 туров «Химки» идут на 11-м месте в таблице Тинькофф-РПЛ.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/yanvar/mikhail-solovey-novyy-trener-khimok-po-fizicheskoy-podgotovke/
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