Бывший тренер тульского «Арсенала» вошел в штаб Черевченко в «Химках»

Михаил Соловей вошел в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках», сообщает официальный сайт клуба. Специалист будет отвечать за физподготовку.

Соловей начал тренерскую карьеру в штабе «Анжи» в 2017 году, где провел два года. В январе 2019-го он вошел в штаб Черевченко в тульском «Арсенале», где и работал до перехода в «Химки».

После 19 туров «Химки» идут на 11-м месте в таблице Тинькофф-РПЛ.