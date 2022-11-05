Рианчо: «Промес сейчас лучший игрок не только «Спартака», но и всего чемпионата России»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отметил хорошую работу селекционного отдела красно-белых за переход нападающего Квинси Промеса.

«Я целую руки каждому селекционеру «Спартака». Именно благодаря ним Квинси Промес вернулся в Москву, сейчас в отличном настроение и забивает много важных голов.

Это сейчас лучший игрок не только «Спартака», но и всего чемпионата России. Обидно, что такой футболист не поедет на Чемпионат мира в Катар. Но, опять же, я уважаю решение тренерского штаба сборной Голландии», — сказал Рианчо Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ Промес забил 13 голов и возглавляет список бомбардиров.