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Рианчо: «Промес сейчас лучший игрок не только «Спартака», но и всего чемпионата России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отметил хорошую работу селекционного отдела красно-белых за переход нападающего Квинси Промеса.

«Я целую руки каждому селекционеру «Спартака». Именно благодаря ним Квинси Промес вернулся в Москву, сейчас в отличном настроение и забивает много важных голов.

Это сейчас лучший игрок не только «Спартака», но и всего чемпионата России. Обидно, что такой футболист не поедет на Чемпионат мира в Катар. Но, опять же, я уважаю решение тренерского штаба сборной Голландии», — сказал Рианчо Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ Промес забил 13 голов и возглавляет список бомбардиров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-05-riancho-promes-luchshiy-igrok-vsey-rpl-ya-tseluyu-ruki-kazhdomu-selektsioneru-spartaka-za-yego-vozvrashcheniye

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⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
2-й тайм

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
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 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

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Илья Кутепов

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Артем Мещанинов

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