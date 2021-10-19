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Дочь Михаила Осинова объявила о расставании с Игнатьевым

08:43
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Арина Осинова, дочь экс-футболиста «Ростова» Михаила Осинова, объявила о расставании с нападающим «Рубина» Иваном Игнатьевым.

«Надеюсь, больше таких вопросов никогда не увижу. Мы расстались в мае, и я хочу попросить перестать спрашивать у меня про это, уважайте мои личные границы. Перестаньте мне присылать: где он, что он, как и с кем. Мне абсолютно все равно, и меня это не касается.

Я не буду вываливать всю подноготную хотя бы из уважения к нему и к самой себе. Человек сделал свой выбор, я сделала свой. У нас оказалось разное мировоззрение на жизнь, семью и отношения", — написала Арина в Instgaram.

Игнатьев и Осинова встречались почти два года. 22-летний Игнатьев в этом сезоне провел 6 матчей.

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Роман Шишов все материалы автора

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