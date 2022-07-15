В «Химках» прокомментировали ничью с «Зенитом»: «Во втором тайме мы были ближе к победе»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче первого тура РПЛ (1:1).

«Немного не хватило до победы! По-моему, во втором тайме мы были немножко сильнее «Зенита» и были ближе ко второму голу. Зуев чуть не попал. Но ничья с «Зенитом» — это хороший результат для старта чемпионата. Однако, конечно, хотелось победы по игре. И Ломовицкий, и Зуев, и Гбане вышли очень хорошо. Сегодня еще не было Дениса Давыдова, скорее всего, он бы нам помог. Поэтому, думаю, мы еще будем прогрессировать, следующий матч будет достаточно тяжелым и вязким против «Нижнего Новгорода». Надеюсь, будет меньше проблем и 3 очка мы заберем», — сказал Терюшков «СЭ».

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.

«Химки» 24 июля на выезде у себя дома сыграют с «Нижним Новгородом».