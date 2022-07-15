В «Химках» прокомментировали ничью с «Зенитом»: «Во втором тайме мы были ближе к победе»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче первого тура РПЛ (1:1).
«Немного не хватило до победы! По-моему, во втором тайме мы были немножко сильнее «Зенита» и были ближе ко второму голу. Зуев чуть не попал. Но ничья с «Зенитом» — это хороший результат для старта чемпионата. Однако, конечно, хотелось победы по игре. И Ломовицкий, и Зуев, и Гбане вышли очень хорошо. Сегодня еще не было Дениса Давыдова, скорее всего, он бы нам помог. Поэтому, думаю, мы еще будем прогрессировать, следующий матч будет достаточно тяжелым и вязким против «Нижнего Новгорода». Надеюсь, будет меньше проблем и 3 очка мы заберем», — сказал Терюшков «СЭ».
Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.
«Химки» 24 июля на выезде у себя дома сыграют с «Нижним Новгородом».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1