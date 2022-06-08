Никита Кривцов стал автором лучшего гола «Краснодара» в сезоне

Победный мяч полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в ворота ЦСКА (1:0) в 29-м туре РПЛ признал лучшим голом команды в сезоне-2021/22, информирует пресс-служба клуба.

За гол российского полузащитника свои голоса отдали 25,79 процента участников опроса. Второе место в голосовании занял гол 22-летнего Александра Черникова в домашней встрече с «Локомотивом» (23,68 %). Третье место — гол Алексея Ионова в игре с «Рубином» (20,5 %).

19-летний атакующий полузащитник провел в прошедшем сезоне 27 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. «Краснодар» в сезоне-2021/22 РПЛ занял 4 место, набрав 50 очков в 30 турах.