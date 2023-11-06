Севикян заявил, что не слышал об интересе ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в комментарии для «СЭ» отреагировал на слухи об интересе ЦСКА.

«Я ничего не слышал на этот счет. Я сконцентрирован на четырех матчах, которые остались. Мысли только об этом», — сказал Севикян «СЭ».

Ранее Legalbet сообщал о том, что ЦСКА смотрит за Севикяном.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».