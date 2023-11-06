Севикян заявил, что не слышал об интересе ЦСКА
Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в комментарии для «СЭ» отреагировал на слухи об интересе ЦСКА.
«Я ничего не слышал на этот счет. Я сконцентрирован на четырех матчах, которые остались. Мысли только об этом», — сказал Севикян «СЭ».
Ранее Legalbet сообщал о том, что ЦСКА смотрит за Севикяном.
«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
6
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
7
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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