«Црвена Звезда» переключилась с Дзюбы на Кассьерру

По данным «СЭ», «Црвена Звезда» заинтересована в приобретении форварда «Сочи» Матео Кассьерры. 25-летний нападающий в минувшем сезоне забил 14 голов, став вторым бомбардиром РПЛ.

Ранее гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил «РБ Спорт», что клуб больше не интересуется Артемом Дзюбой, а ищет молодого и быстрого форварда.

Кассьерра перешел в «Сочи» из «Белененсеша» в августе 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 3,5 миллиона евро.

Контракт футболиста с российским клубом действует до конца июня 2023 года с опцией продления на еще один сезон.