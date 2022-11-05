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Сегодня, 18:13

Мостовой: «Спартаку» нужно поблагодарить судью. У Соболева было однозначное удаление»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру команду против «Сочи» (1:1) в 16-м туре чемпионата России.

«Казалось бы, «Спартак» на кураже, у них все складывается, все за победу. У «Сочи» все против, и еще Нобоа не играл. Но самоотдача, настрой решают. Да и поле тяжеловатое было. Оно одинаковое для обеих команд, но все-таки защищаться на таком поле лучше, чем атаковать.

Первый тайм «Спартак» начал неплохо, забили. А затем «Сочи» даже переломил игру. И во втором тайме хорошо, что Жоаозиньо попал во вратаря. Моментами «Сочи» превосходил «Спартак», но у «Спартака» матч получился ниже среднего. Хорошо еще Промес есть в своей великолепной форме, который нагнетает и постоянно забивает.

Я не думаю, что дело в недооценке соперника. Все игроки профессионала получают за это деньги. Бывает, и «Реал» и «Бавария» проигрывают. Так получается. Но нужно признать, что «Спартак» сегодня играл слабовато.

Что касается ситуации с Соболевым, то судья — живой человек. У Соболева была карточка, и его второй прыжок локтем — это очевидная желтая карточка. Судья стоял в трех шагах и не дал. Тут «Спартаку» повезло, однозначное удаление было. Судью еще нужно поблагодарить», — сказал Мостовой Metaratings.ru.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.

 
Кадр из&nbsp;трансляции матча &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Сочи» — «Спартак»: арбитр не удалил Соболева. Он не считает удар в голову фолом?

 

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoy-spartaku-nuzhno-poblagodarit-sudyu-u-soboleva-bylo-odnoznachnoe-udalenie-1405284/

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ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
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Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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 - : -
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