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Сегодня, 13:02

Канчельскис: «Российский футбол не нужно сравнивать с английским, это смешно»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал не сравнивать «Зенит» с лидерами Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Как можно сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити»? Это какие эксперты сравнивают, которые ходят на «Дом-2» и не разбираются в футболе? Чтобы сравнивать такие клубы, нужно сначала побывать в Англии, поработать там и повариться в их футболе. Да, на данный момент «Зенит» — топ-клуб в России, но сравнивать нашу лигу с АПЛ — смешно. Там и «Ливерпуль» борется, и «Арсенал» борется.

Времена меняются, у нас раньше «Спартак» доминировал, теперь «Зенит», через пять-шесть лет будет другая команда. Это ведь нормально. В АПЛ так же «Арсенал» доминировал, «Ливерпуль», потом «Манчестер Юнайтед», сейчас «Манчестер Сити». Российский футбол не нужно сравнивать с английским. Ни одна команда на другую не похожа. Сравнивать «Зенит» с «Сити» — это утопия», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

После 14-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ (36 очков), опережая ближайшего преследователя — «Спартак» — на семь очков.

Лидером АПЛ после 11-ти туров является «Арсенал», «Манчестер Сити» отстает на два очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-rossiyskiy-futbol-ne-nuzhno-sravnivat-s-angliyskim-eto-smeshno-1394670/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Зенит
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Илья Кутепов

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