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Сегодня, 12:12

Тарханов рассказал, за счет чего Гончаренко быстро наладил игру «Урала»

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера уральцев. Специалист возглавил «Урал» в августе этого года.

«Гончаренко — опытный и грамотный тренер. Плюс после его прихода клуб сразу же стал проводить селекцию. Когда есть хорошие игроки, можно быстро наладить игру. Ему удалось это сделать. Раньше один Бикфалви забивал, а сейчас каждый может поразить ворота соперников «Урала», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

«Урал» побеждает в шести матчах подряд во всех турнирах. 24 октября в матче 14 тура клуб со счетом 2:1 обыграл «Крылья Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-u-goncharenko-est-horoshie-igroki-poe-tomu-on-tak-by-stro-naladil-igru-urala/
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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