Актер Баринов посоветовал Семину стать тренером «Локомотива»: «Нужно готовить себе смену»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном предложении Юрию Семину должности в стане железнодорожников.

«Надо идти туда главным тренером и снова выстраивать все, что разрушили, а также готовить себе смену, там есть из кого ее готовить. Я вообще не понимаю, зачем ставить Галактионова? Ну если парень не хочет, то зачем его заставлять? Но нет, его туда все равно заставляют. И ту команду развалит, и в этой ничего не сделает. Ему там даже посоветовать некому, там надо все перестраивать. Если он все-таки решит вернутся, то я буду только этому рад, да и не только я, но и все болельщики «Локомотива», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну

По информации «РБ Спорт», новое руководство «Локомотива» собирается предложить Семину вернуться в московский клуб на почетную должность.

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годы). Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз выигрывала Кубок и три раза — Суперкубок страны.