Андрей Каряка: «Раз «Крылья» купили Гарре, то думаю, что селекционная группа хорошо его изучила»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о переходе полузащитника Бенхамина Гарре в самарский клуб.

«Раз «Крылья» купили Гарре, то думаю, что селекционная группа хорошо его изучила. Я сам его не видел, поэтому мне трудно дать какую-то оценку этому игроку. Да, у него хороший послужной список в карьере в свои 22 года. Не знаю, едет ли Бенхамин в Самару просто заработать денег, или это просто агентская игра.

Он вызывался играть за молодежную национальную команду Аргентины, но вы сами знаете, что многих футболистов из Латинской Америки заигрывают за сборную, чтобы в дальнейшем трудоустраивать. Думаю, раз Гарре вызывали играть за Аргентину, то определенные качества он имеет. Выводы делать пока рано, надо будет смотреть как он сможет проявить себя в Самаре», — цитирует Каряку Metaratings.ru.

29 января самарский клуб объявил о подписании контракта с аргентинцем на 3,5 года. Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

«Крылья Советов» идут на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 туров.