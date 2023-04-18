Нобоа поздравил «Динамо» со столетием: «Болельщики всегда в моем сердце!»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в комментарии для «СЭ» поздравил «Динамо» со столетием.

«Поздравляю «Динамо» со столетием! Это история! Пусть великий клуб побеждает. Болельщики «Динамо» всегда в моем сердце», — сказал Нобоа «СЭ».

Нобоа выступал за «Динамо» с января 2012 по январь 2015 года.

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года, сегодня клубу исполнилось 100 лет.