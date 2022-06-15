Денисов: «Когда перешел в «Анжи», в один месяц получал 39 миллионов рублей. Все уходило на кредиты»

Бывший полузащитник «Анжи» и сборной России Игорь Денисов рассказал о своем финансовом положении.

«Финансово я чувствую себя независимо. Первый мой контракт в «Зените» был 140 тысяч долларов. В первые месяцы я их все уничтожал. Деньги давали в пакете. Я как придурок побежал покупать машину. Хотя жил на съемной квартире. Красивая тачка, куча телок. Классика. Потом как-то утром встал и понял, что надо купить квартиру. Позвонил Паше Андрееву, взял у него 150 тысяч долларов в долг и вложил в первую квартиру. Потом продал дороже», — сказал Денисов на YouTube-канале Nobel.

Также 38-летний футболист рассказал, что несколько раз неудачно вкладывался и из-за этого потерял много денег.

«Уже познакомился с женой Леной, появилась Вика. И я начал думать, куда вкладываться. Сначала хотел построить деревянные дома, но прогорел. Дал инвестировать деньги — прогорел. Потом снова прогорел. Тогда я думал, что самый умный. Потерял относительно много денег. И в 2011-м году нам дали чемпионат мира. Тогда коммерческие помещения в Питере стоили копейки. Я позвонил приятелю и сказал скупать всю возможную недвижку. И с того момента уже одиннадцатый год вкладываю. И сдаю их магазинам», — отметил Денисов.

Бывший полузащитник «Анжи» сообщил, что в один месяц получал зарплату 39 миллионов рублей.

«Когда я перешел в «Анжи», евро вырос, плюс доход от недвижимости, и в один месяц я получал 37 и даже 39 млн рублей. Я эти деньги не видел. У меня были кредиты, которые я брал под недвижимость. К концу карьеры у меня получилось неплохо», — заявил Денисов.

Денисов за время карьеры выступал в составе «Зенита», «Анжи», «Динамо» (Москва) и «Локомотива». В мае 2019 года было объявлено, что игрок принял решение завершить карьеру.

На счету полузащитника четыре победы в чемпионате России — три с «Зенитом», одна с «Локо». Также он является двукратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.