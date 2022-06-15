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Бояринцев: «Бакаев пошел на повышение. Если бы «Спартак» боролся за чемпионство, то не было бы трансфера в «Зенит»

Бояринцев высказался о переходе Бакаева в «Зенит»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Зелимхан пошел на повышение. «Зенит» — чемпион. А футбольный век короткий. Предательство ли это? Давайте не будем желтухой заниматься. Зелимхан — профессионал, и он имеет право выбирать, где ему играть. Но в «Зените» очень высокая конкуренция, и большой вопрос: будет ли играть Бакаев в основе. А так... Если бы «Спартак» боролся за чемпионство, то этого трансфера бы не было», — сказал Бояринцев «СЭ».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.

Денис Бояринцев
Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

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Реми Кабелла

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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