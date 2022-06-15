Бояринцев: «Бакаев пошел на повышение. Если бы «Спартак» боролся за чемпионство, то не было бы трансфера в «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Зелимхан пошел на повышение. «Зенит» — чемпион. А футбольный век короткий. Предательство ли это? Давайте не будем желтухой заниматься. Зелимхан — профессионал, и он имеет право выбирать, где ему играть. Но в «Зените» очень высокая конкуренция, и большой вопрос: будет ли играть Бакаев в основе. А так... Если бы «Спартак» боролся за чемпионство, то этого трансфера бы не было», — сказал Бояринцев «СЭ».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.